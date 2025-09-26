edición general
Muere Assata Shakur, ex militante de las Panteras Negras, a los 78 años

Joanne Deborah Byron, conocida como Assata Shakur, ex miembro de las Panteras Negras, ha muerto este viernes en La Habana a los 78 años. La Cancillería cubana ha informado en una escueta nota de prensa que el fallecimiento de la estadounidense ha sido "como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad". La activista fue condenada a cadena perpetua en 1977 por matar a un policía en EE.UU. Logró escapar de la cárcel y se refugió en la Cuba de Fidel Castro durante 40 años.

perogrullobrrr #3 perogrullobrrr
Descansa en paz
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Pobre michi :'(
#2 laruladelnorte
Los archivos policiales aseguran que Assata fue quien abrió fuego, matando a Foerester e hiriendo a Harper, pero tanto forenses como médicos aseguraron que no podría haber sido así por las pruebas encontradas. Shakur, que siempre mantuvo su inocencia, fue acusada de múltiples delitos, entre ellos el asesinato del agente y el de su compañero Zayd. Un jurado compuesto exclusivamente por blancos también la encontró culpable de asesinato.

Ya estaba condenada antes del juicio... :-/
