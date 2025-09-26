Muere Assata Shakur, ex militante de las Panteras Negras, a los 78 años

Joanne Deborah Byron, conocida como Assata Shakur, ex miembro de las Panteras Negras, ha muerto este viernes en La Habana a los 78 años. La Cancillería cubana ha informado en una escueta nota de prensa que el fallecimiento de la estadounidense ha sido "como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad". La activista fue condenada a cadena perpetua en 1977 por matar a un policía en EE.UU. Logró escapar de la cárcel y se refugió en la Cuba de Fidel Castro durante 40 años.