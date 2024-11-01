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Muere la actriz Rocío Bernal a los 49 años, víctima de un cáncer de pulmón

Muere la actriz Rocío Bernal a los 49 años, víctima de un cáncer de pulmón

Uno de sus papales más recordados es el de Doña Inés, en el montaje de Don Juan Tenorio que la compañía Cecilio Pineda representa cada año en el Teatro Romea.

| etiquetas: muere , actriz , rocío bernal , 49 años , , cáncer de pulmon
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1 comentarios
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josde #1 josde
Poco conocida desde luego, DEP
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menéame