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Muere la actriz Rocío Bernal a los 49 años, víctima de un cáncer de pulmón
Uno de sus papales más recordados es el de Doña Inés, en el montaje de Don Juan Tenorio que la compañía Cecilio Pineda representa cada año en el Teatro Romea.
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josde
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