Muere la actriz Prunella Scales, protagonista de la serie ‘Fawlty Towers’

La actriz británica Prunella Scales, conocida por haber interpretado a Sybil Fawlty en la comedia británica Fawlty Towers, ha muerto a los 93 años, según informó este martes su familia. La actriz, casada con el también actor Timothy West (quien falleció en 2024), había sido diagnosticada con la enfermedad de alzhéimer en 2013 y ha fallecido en su casa en la capital británica, según han comunicado sus hijos Samuel y Joseph.
| etiquetas: prunella scales , fawlty towers , hotel fawlty , john cleese
Prunella Scales (Wikipedia):
en.wikipedia.org/wiki/Prunella_Scales
Fawlty Towers creator John Cleese pays tribute to ‘perfect’ onscreen wife Prunella Scales
www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/prunella-scales-john-
Dura sólo 6 horas y es una de las mejores comedias de todos los tiempos: una sitcom políticamente incorrecta que saca la parte más cínica y desternillante de Monty Python (2023):… » ver todo el comentario