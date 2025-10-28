Muere la actriz Prunella Scales, protagonista de la serie ‘Fawlty Towers’

La actriz británica Prunella Scales, conocida por haber interpretado a Sybil Fawlty en la comedia británica Fawlty Towers, ha muerto a los 93 años, según informó este martes su familia. La actriz, casada con el también actor Timothy West (quien falleció en 2024), había sido diagnosticada con la enfermedad de alzhéimer en 2013 y ha fallecido en su casa en la capital británica, según han comunicado sus hijos Samuel y Joseph.