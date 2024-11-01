edición general
Muere la actriz Claudia Cardinale, musa del cine italiano, a los 87 años

Muere la actriz Claudia Cardinale, musa del cine italiano, a los 87 años

La intérprete, conocida por sus papeles en clásicos como 'Fellini ocho y medio', 'El gatopardo' o 'Rocco y sus hermanos', ha fallecido este martes en Nemours (Francia)

ur_quan_master #5 ur_quan_master
Hacia unos famosos bocatas
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Magnífica actriz. De crío vi "La historia", y me dejó totalmente traumado. Hay una escena en la que su hijo pequeño está tan aterrorizado (está ambientada en la segunda guerra mundial), que se orina encima. Lloré como una madalena con aquello...
Pertinax #1 Pertinax
Dolor.
bronco1890 #4 bronco1890 *
Me he acordado de la canción de Vasco Rossi:
Va beh, se proprio te lo devo dire
Fisicamente non sei fatta male
Ma non esageriamo, eh
Non sei la Cardinale
Una lástima
elsnons #2 elsnons
Descansa en paz Claudia Cardinale más icono sexy que una estrella de la gran pantalla ya que Sofía Loren le hacía sombra en ambas facetas. Es mi parecer.
emmett_brown #6 emmett_brown *
#2 Musa como eufemismo de que era más una cara que una buena actriz.
