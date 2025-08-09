edición general
Muere en un accidente laboral una temporera marroquí de Jumilla aplastada por una carretilla

El deceso tuvo lugar este viernes en una finca agrícola de la localidad de Pozohondo (Albacete). Nadia tenía previsto regresar a Marruecos este próximo fin de semana.

Ratoncolorao
Es gracioso porque entras a los comentarios de la noticia y nadie pregunta por su nacionalidad. Y digo gracioso por no decir otra cosa.
carademalo
#1 Hombre, es El Diario. Y hay que estar suscrito para comentar. No creo yo que el perfil medio del suscriptor de El Diario sea el de un racista. :shit:
Tunguska08Chelyabinsk13
#1 ¿Será porque lo pone en el título? :-O
flyingclown
#8 La primera noticia que leí no lo mencionaba, no se si es esta que adjunto.
www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2025/08/09/muere-vecina-jumilla-aplas
vicvic
#1 Es que no se que quieres preguntar, lo pone en la noticia, marroquí y ha sido un accidente laboral y eso pasa de tanto en cuanto, por desgracia, que investiguen si se cumplían las medidas de seguridad y se depuren responsabilidades. No se que que tipo de comentarios esperas.
LoboAsustado
Pobrecilla, descanse en paz :-(
victorjba
Matarse currando si, rezar no.
alfon_sico
Lo que faltaba para seguir con el conflicto. A ver donde acaba la cosa
Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Vivía en Jumillas pero ha muerto en un pueblo de Albacete, pero si pone que ha muerto en Albacete, no se pueden enganchar a la Ola Jumillas-Islam-VOX-exacerbación religiosa
Pepepistolas
Es cuanto menos curioso el titular para la prensa de españita. Muere una trabajadora marroqui ..... y cuando la noticia es . mujer violada por 4 individuos , estos no tienen nombre , nacionalidad ni foto.Mas periodismo!! El dairio ya se parece a El inmundo o a OK corral.
Y qepd la pobre señora.
Pejeta
Esa muerte al ayuntamiento de Jumilla no le va ni le viene, siempre que no le hagan una despedida musulmana en un pabellón polideportivo del pueblo.
bartolin
Estaba dada de alta? El empresario come jamón del bueno, probablemente.....y llevará una pegatina con la banderita de España en el coche....ni delincuentes extranjeros ni españoles traidores
