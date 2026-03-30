Muere a los 89 años el exministro de Exteriores Carlos Westendorp, político paciente y figura clave en el diálogo diplomático

Ha muerto Carlos Westendorp, exministro socialista de Exteriores durante el gobierno de Felipe González. Fue el creador de la Constitución, la bandera y el himno de Bosnia Herzegovina. Quizás es la faceta menos conocida de Westendorp aquí en España, donde fue ministro de Exteriores y presidente del Club de Madrid y diputado regional, eurodiputado, además de embajador de España en Estados Unidos. En el panorama internacional, fue Alto Representante de la Comunidad Internacional en Bosnia Herzegovina.