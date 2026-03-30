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Muere a los 89 años el exministro de Exteriores Carlos Westendorp, político paciente y figura clave en el diálogo diplomático

Muere a los 89 años el exministro de Exteriores Carlos Westendorp, político paciente y figura clave en el diálogo diplomático

Ha muerto Carlos Westendorp, exministro socialista de Exteriores durante el gobierno de Felipe González. Fue el creador de la Constitución, la bandera y el himno de Bosnia Herzegovina. Quizás es la faceta menos conocida de Westendorp aquí en España, donde fue ministro de Exteriores y presidente del Club de Madrid y diputado regional, eurodiputado, además de embajador de España en Estados Unidos. En el panorama internacional, fue Alto Representante de la Comunidad Internacional en Bosnia Herzegovina.

| etiquetas: muere , exministro , carlos westendorp
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4 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
josde #4 josde
Descanse en paz, fue un político honesto y no de grandes titulares.
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#3 Albarkas
Primero en el ranking está Leonardo da Vinci y luego éste hombre...
Creo que se han pasado con los halagos un poco.
No me acuerdo de él, supongo que sería bastante discreto. Cosa de agradecer en un diplomático.
En todo caso, que descanse en paz.
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Escafurciao #1 Escafurciao *
¿Pero la redactó, pintó y compuso o como es la cosa?, un genio de su época y yo sin conocerlo, dep.
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