Muere a los 82 años G.G. Santiago creadora de “Rainbow Brite” [ENG]

G.G. Santiago artista y creadora de Rainbow Brite (La tierra del Arcoíris en España) ha fallecido a los 82 años. Su muerte fue anunciada por su colega y amiga, la ilustradora Muriel Fahrion creadora de Strawberry Shortcake (Tarta de Fresa). Nacida en Letonia, creció en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial y fue testigo de la ejecución de su abuelo y del secuestro de su padre junto su familia. Tras sobrevivir a la guerra, la familia se mudó a EEUU, donde Santiago tuvo la oportunidad de cultivar su talento y creó a Rainbow Brite en 1984.

EvilPreacher #1 EvilPreacher
Que la tierra le sea leve.
Me ha encantado enterarme que fuera amiga de la creadora de Tarta de Fresa.
