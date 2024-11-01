Muere a los 82 años G.G. Santiago creadora de “Rainbow Brite” [ENG]

G.G. Santiago artista y creadora de Rainbow Brite (La tierra del Arcoíris en España) ha fallecido a los 82 años. Su muerte fue anunciada por su colega y amiga, la ilustradora Muriel Fahrion creadora de Strawberry Shortcake (Tarta de Fresa). Nacida en Letonia, creció en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial y fue testigo de la ejecución de su abuelo y del secuestro de su padre junto su familia. Tras sobrevivir a la guerra, la familia se mudó a EEUU, donde Santiago tuvo la oportunidad de cultivar su talento y creó a Rainbow Brite en 1984.