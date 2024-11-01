Muere a los 57 años, Patrick Muldoon, el famoso villano de 'Melrose Place' y 'Starship Troopers'

Patrick Muldoon ha muerto a los 57 años este 19 de abril en su casa tras sufrir un repentino ataque al corazón. Una noticia impactante para el mundo del cine y que deja conmocionados a los fans de Melrose Place, la mítica serie de los 90 en la que interpretaba al villano Richard Hart. En el cine, Muldoon es especialmente recordado por su papel en 'Starship Troopers' (1997), una película de ciencia ficción dirigida por Paul Verhoeven. Interpretó a Zander Barcalow, un ambicioso piloto y rival sentimental del protagonista.