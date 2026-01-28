edición general
El muelle fantasma de La Palma, dos millones tirados al mar

Un vecino de La Palma denuncia el lamentable estado de un polémico muelle construido sin sentido alguno durante el volcan, cuya adjudicación se llevo a dedo

