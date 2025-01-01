El movimiento social "Bloquons tout" anuncia un bloqueo total en Francia el próximo 10 de septiembre

Como protesta por el anuncio de importantes recortes presupuestarios del primer ministro galo François Bayrou ha nacido un movimiento social en el país vecino que culminará el próximo 10 de septiembre en todo el territorio, mediante huelga general, manifestaciones y protestas generalizadas. Este movimiento que no se identifica con ningún partido político (aunque apoyado por el líder de LFI Jean Louis Mélenchon) ni sindicato comparte características con el de los chalecos amarillos que puso los fundamentos de la república hace siete años