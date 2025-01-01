edición general
El movimiento social "Bloquons tout" anuncia un bloqueo total en Francia el próximo 10 de septiembre

Como protesta por el anuncio de importantes recortes presupuestarios del primer ministro galo François Bayrou ha nacido un movimiento social en el país vecino que culminará el próximo 10 de septiembre en todo el territorio, mediante huelga general, manifestaciones y protestas generalizadas. Este movimiento que no se identifica con ningún partido político (aunque apoyado por el líder de LFI Jean Louis Mélenchon) ni sindicato comparte características con el de los chalecos amarillos que puso los fundamentos de la república hace siete años

cocolisto #2 cocolisto
En Francia los ciudadanos no se andan con chiquitas. Van lentos pero hay una ola muy profunda de indignación y frustración que se va a convertir en sunami y que se va llevar por delante a la V República.
Milmariposas #6 Milmariposas
#2 No lo dudo ni un solo minuto. Se llevará por delante a Macron y a toda su caterva de señoritos de traje, completos ineptos e inútiles para solventar la larga lista de problemas sociales del país vecino. Y será la segunda revolución que vivan.
LinternaGorri #3 LinternaGorri
Pues podríamos secundarles en apoyo
#5 Leon_Bocanegra
Bueno, ahora veremos lo de siempre. Una piara de gente diciendo " en Francia si que saben luchar por sus derechos". "En Francia sube un céntimo la gasolina y arde el país" y blablabla.

Pero claro, lo que no te cuentan esos, es que cuando aquí tratamos de hacer lo mismo, esos mismos nos vienen con:

"no corteis la entrada al polígono, si yo quiero trabajar no me lo podéis impedir porque eso es libertinaje" "manifestaos, pero no quemeis contenedores porque blablabla".
Y así siempre.
#1 rogerillu
Lo de siempre. Dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas y resultas que son de izquierda radical :troll:
cocolisto #4 cocolisto
#1 Efectivamente, radical, que viene de raiz, que no bastan con las reformistas siempre a favor de oligarcas donde se están cargando el país de los avances sociales.Se están hartando y lo van demostrar.
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
Consejo de amigo. Si tenéis billete de avión que sobrevuele espacio aéreo francés en esas fechas, cambiadlo.
cabobronson #10 cabobronson
#9 na, yo voy a Islantilla, después de que se hayan ido los sevillanos 8-D
#7 perica_we
ayer vi unas imágenes "antiguas" de emmanuel macron, con zelesnky !!!y merkel!!!!! eran pre-guerra de ucrania, y joder si que lleva tiempo el tío allá gobernando! el albert rivera francés, y total..... que ná!

Allez les Bleus!!!
#8 rafeame
Aquí somos más de 'Vive les chainés' o como se diga.
Milmariposas #11 Milmariposas
#8 Vive les chaînes
