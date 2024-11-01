¿Movilización o secuestro? El drama de la reclutación en Ucrania  

De los varios aspectos del conflicto rusoucraniano que la prensa hegemónica ignora o distorsiona, uno de los más graves (y claves) es la movilización forzosa de la población ucraniana, secuestrando a hombres en la calle y llevándolos por la fuerza al frente, con una alta provabilidad de que no regresen.
| etiquetas: ucrania , guerra ucrania , ejército ucraniano , servicio militar
Provabilidad nooo!!!!
Debe saber de sobra eso que dices, pero no se retira de Ucrania, que es lo que les jodería el plan a los malos
¿A que sí?
Rusia es parte de Europa, y esto es un hecho geográfico.
Dónde está el feminismo ahora. Mañana cuando nos pase a nosotros, que llegará el dia que tengan que reclutarnos, veremos.