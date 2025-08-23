edición general
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publica un contundente mensaje pidiendo “más seguridad y menos ladrones” en Barcelona

No es ningún secreto para nadie que la seguridad se ha convertido en la principal preocupación, junto con la vivienda, de los habitantes de la ciudad de Barcelona. Aunque los datos aportados por el Ayuntamiento muestran una tendencia a la baja. Nadie está a salvo de los ladrones. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha publicado una historia contundente en la que pide “más seguridad en Barcelona y menos ladrones”.

Cómo era aquello de que la verdad es la verdad dígalo Agamenon o el padre Lamin?
#2 Estadistica.
No sé en qué momento el periodismo perdió tanto, tanto, tanto el rumbo como para que los comentarios de bar de un cualquiera en una red social lleguen a ser noticia en un periódico. Es lo mismo que dar veracidad informativa a los cotilleos del patio de luces de cualquier vecindario. Demencial simplemente.
#1 Creo que la clave es que el periodismo ya no consiste en publicar cada día un periódico con noticias de actualidad si no en publicar cada pocos minutos nuevas cosas para recibir visitas y así tener más anunciantes.
Por eso todos los periódicos publican noticias sobre chorradas de influencers, trending topics de twitter o polémicas estúpidas sobre películas a las que le quedan meses para ser estrenadas.
Pues a mi lo que más me ha chocado a sido esto:

<<...muchos en las redes han teorizado con que ha sufrido algún robo o intento de ello en la Ciudad Condal. Algo que le pasa a menudo debido a la epilepsia que sufre y que confirmó el propio Mounir.>>

De ser cierto eso, no creo que sea una cuestión de seguridad si no más bien de bajeza moral por parte de la gente que aprovecha el momento.
