La motosierra de Milei se cala: el ‘milagro’ económico de Argentina amenaza con acabar en pesadilla |

Evolución de la economía argentina con Milei de Presidente.

#2 candonga1
Se ha apretado la soga en el cuello a todos los desfavorecidos, los ricos más ricos y los pobres más pobres, se ha fascistado a toda Argentina... objetivo conseguido.
#3 soberao *
Milagro económico nunca fue, siempre se supo que poner a un fascista en el gobierno y encima a un desequilibrado como Milei no traería nada bueno. Pero para el neoliberalismo era la mejor opción, que todo arda.
frg #1 frg
Los argentinos celebran el descenso de una inflación que se comía el salario cada vez más rápido, pero están frustrados por no llegar a fin de mes por más que reduzcan gastos y aumenten las horas de trabajo. Algunos incluso recurrieron a créditos que después no lograron devolver: la morosidad de las tarjetas de crédito pasó del 1,9% en junio al 4,4% en julio y la de los préstamos personales del 4,1% al 6,4% en el mismo período,

Ahora sólo queda esperar que venga uno de esos palmeros de Milei para decir que todo va bien y que los datos son buenos aunque parezcan una mierda. :popcorn:
camvalf #5 camvalf
Quién iba a decir que dejar una economía débil en manos de un liberal trasnochado terminaría en desastre.
#4 Juanjolo *
Esto es muro de pago además lo poco que se puede leer del texto tiene toda la pinta de ser un artículo de opinión. Y en mi opinion esto lo han escrito para desincentivar a la población y al lector que lo lea por lo que es manipulación. Nadie ha dicho que fuera fácil sacar a Argentina de la inmundicia a la que le han metido los gobiernos años anteriores pero exigen a Milei que en un rato corrija todo. La izquierda apestosa va a hace lo que sea necesario para volver al poder y en octubre tienen elecciones.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 En una entrevista con Ben Shapiro, Milei afirmó que, con las reformas del primer mes, si todas se mantuvieran, Argentina podría parecerse a Alemania en 20 años.

En uno de los debates presidenciales, dijo que con 20 años podría estar al nivel de Alemania, y con 35 años podría acercarse al nivel económico de Estados Unidos.

Pero nadie contó que que Alemania o EEUU fueran a peor y se igualasen por abajo xD
