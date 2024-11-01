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Motörhead, el videojuego beat 'em up de 1992

Motörhead, el videojuego beat 'em up de 1992

Acabada la década de los 80, Motörhead se había consolidado como una de las bandas de rock duro y heavy metal más populares del mundo, con el carismático Lemmy Kilmister como bajista, cantante y eterno líder del grupo.

| etiquetas: motörhead
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1 comentarios
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Pointman #1 Pointman
Aprovecho para comentar que el juego Victor Vran tiene una expansión, incluida en la versión overkill, dedicada a Motörhead, con la aparición estelar del propio Lemmy.
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