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Motörhead, el videojuego beat 'em up de 1992
Acabada la década de los 80, Motörhead se había consolidado como una de las bandas de rock duro y heavy metal más populares del mundo, con el carismático Lemmy Kilmister como bajista, cantante y eterno líder del grupo.
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Pointman
Aprovecho para comentar que el juego Victor Vran tiene una expansión, incluida en la versión overkill, dedicada a Motörhead, con la aparición estelar del propio Lemmy.
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