Moscú "no se creerá" la versión de que Ucrania fue la única involucrada en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream

"No nos creemos 'a pies juntillas' los intentos de convencernos a nosotros y al mundo entero de que los ucranianos son los únicos responsables de los atentados contra los gasoductos Nord Stream", subrayó Zajárova. "La versión sobre la implicación de los servicios especiales occidentales en el atentado requiere una investigación adecuada", explicó.
| etiquetas: nord stream , atentado , gasoducto , sabotaje , ucrania , otan , rusia
