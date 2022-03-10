edición general
3 meneos
7 clics

Moscú "no se creerá" la versión de que Ucrania fue la única involucrada en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream

"No nos creemos 'a pies juntillas' los intentos de convencernos a nosotros y al mundo entero de que los ucranianos son los únicos responsables de los atentados contra los gasoductos Nord Stream", subrayó Zajárova. "La versión sobre la implicación de los servicios especiales occidentales en el atentado requiere una investigación adecuada", explicó.

| etiquetas: nord stream , atentado , gasoducto , sabotaje , ucrania , otan , rusia
2 1 3 K 27 actualidad
6 comentarios
2 1 3 K 27 actualidad
Beltenebros #5 Beltenebros *
@admin, @_pozz vota este enlace como bulo cuando son unas declaraciones oficiales. Y también hay algún otro voto injustificado como el de "spam".
2 K 52
Josecoj #6 Josecoj
#5 Llamamos ya a la buambulancia o esperamos un poco??
0 K 9
Pertinax #1 Pertinax *
En unas semanas se recordará, un año más, la Masacre de Bucha y esa pretenden que tampoco nos la creamos.
3 K 44
Beltenebros #3 Beltenebros *
#1
Ya estás con la propaganda de la OTAN.
¿Te toca hacer guardia esta noche?
La pregunta es retórica.
Espero que te abonen las horas extras con la tarifa de festivo y/o nocturna.
Buenas noches.
1 K 32
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Salgo a las 08:00. Pero porque hay una sustitución, un compi ha caído en Irán asesinando manifestantes y nos toca meter horas.
1 K 27

menéame