Moscú desembarca en la crisis del Caribe en apoyo de su aliado Maduro

Moscú ya ha desembarcado en la crisis del Caribe. "Apoyamos el liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional

aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
Que tenga que sr Rusia, y no la ONU quien intervenga es vergonzoso
10 K 137
Amoniaco #7 Amoniaco
#4 debería tener un mínimo de vergüenza e irse. Manipuló claramente las elecciones y lo dicen hasta los más defensores como Pablo Iglesias.
Es un dictador que mantiene a su pueblo en la más completa miseria.
4 K 52
Dene #9 Dene
#7 y aún así, Trump no tiene nada que hacer ahí
Como dicen arriba, si hay que intervenir, bajo mandato ONU
Aunque igual van antes Palestina, Sudán, .
3 K 40
Amoniaco #13 Amoniaco
#9 Trump, pese a estar más al norte que todos los países americanos, excepto Canadá, ha recibido la mayor cantidad de venezolanos que huyen del puto hambre de tener un dictador loco, que vive como dios y usa el país como cuenta bancaria personal.

Trump tiene muchísimo que ver en Venezuela. Y maduro muchas cuentas que rendir.
2 K 33
Dene #15 Dene
#13 legitimidad, CERO es la que tiene ese señor. Todos sabemos que no se mueve por preocupación por los venezolanos
0 K 12
palestina #23 palestina
#13 También hay un montón de venezolanos huyendo del puto hambre y comprando casas en el barrio de Salamanca en Madrid.
0 K 10
Tx4 #10 Tx4
#7 Si no es por "Pablo Iglesias" no sabía a quien mentabas.
1 K 16
Amoniaco #14 Amoniaco
#10 la presidenta de sumar, Yolanda Díaz y has creo que etrejon lo han pedido.
0 K 6
Tx4 #17 Tx4
#14 Piensa las respuestas tranquilamente y escribe relajado porque los nervios te traicionan. :troll:
2 K 29
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#7 Y eso autoriza a USA a bombardear a barcos con civiles en las costas de Venezuela ?
Y tengo ademas algunas preguntas mas:
- Si son narcos, porque no les bombardean cerca de sus propias costas, en USA, cuando llegan ?
- Si les preocupa el trafico de drogas, porque no bombardean barcos en el Pacifico, por donde pasa el 80% de la droga ?

Ya llevan 40 civiles ejecutados, sin proceso judicial alguno, sin pruebas algunas.
Todo ello sin declarar la guerra a Venezuela
(recordemos que asesinar a civiles es un crimen de guerra estando en guerra... imaginate sin siquiera estar en guerra).
5 K 82
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Media docena de hipersónicos con cabeza nuclear táctica y a zanahorio se le quitan las ganas de petróleo.
2 K 36
ansiet #1 ansiet
Hale, a ver ahora el zanahorio este si sigue haciendo la mona por esos lares.
2 K 27
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro *
#1 "Moscú desembarca en la crisis del Caribe"
Un pais ejecutando ilegalmente a civiles de otro pais (ya van 40), con armamento militar, en aguas del segundo pais, con el que no esta oficialmente en guerra... ahora se llama "la crisis del caribe"

Alucinante lo del elInmundo
3 K 49
alcama #8 alcama
Toda la chusma se junta
2 K 20
javierchiclana #5 javierchiclana *
"Para seguir leyendo suscríbete": Muro de pago.
0 K 15
Amoniaco #6 Amoniaco
hay que estar completamente tarado o ser muy ignorante para no ver el putisimo mal que es ese tío en Venezuela y el daño que hace.
1 K 13
Amoniaco #3 Amoniaco *
Los venezolanos no saben la suerte que tienen de pasar hambre con súper bigote.
Imaginaos tener un trabajo de mierda en usa o algo así mal pagado y sigo unos dos mil dolares de mierda. Prefiero mil veces comer de la basura, despertarme por la noche con los disparos o hacer sábanas con los billetes que dejar fuera a súper bigote.
6 K 10
Amoniaco #11 Amoniaco
#3 a los que me estáis votando negativo por quizás llamarlo súper bigote, el tiene una serie para educar a los niños sobre que el es un héroe y señalar a todos lso críticos fascistas que mienten sobre maduro y no quieren que el pueblo venezolano sea feliz de la única manera posible, con en el poder. Buscad en Google.

A los que me votan negativo por hablar mal de maduro, os recomendaría ir allí a disfrutar de la vida.
1 K 23
#19 Toponotomalasuerte
#11 como están? Como España con franco con el bloqueo yanki?
Siempre omitimos lo que nos interesa.
1 K 28
Amoniaco #22 Amoniaco
#19 "como están? Como España con franco con el bloqueo yanki?"

1 a ver si me aclaro, ahora Franco es bueno y todo fue culpa de usa?

2 hablas de España de hace 60 años con Venezuela de 2025 y te quedas tan campante?
0 K 6
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
bueno, a mi lo que me da curiosidad es con la inmigracion que estamos sufriendo desde alli, desde malandros a millonetis evangelicos que no monten mucho barullo aqui.
0 K 8
#16 pozz
Rusia intentando sostener al narcodictador de Venezuela...... Yo de Maburro estaria preocupado, el dictador de Siria acabo bastante mal parado.
0 K 7
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
El fascista y criminal de Putin hablando de soberanía xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 7

