Morocho abre la caja de Pandora: jueces progresistas urgen al CGPJ a investigar los micrófonos ocultos

Crecen las tensiones en el seno del juicio de Kitchen de la mano del inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho. El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado esta semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible instalación ilícita de sistemas de escucha y vigilancia en dependencias judiciales, tras escuchar las declaraciones del comisario al respecto, en las que manifestó las sospechas de un magistrado de la Audiencia Nacional sobre un posible espionaje en su despacho o comunicaciones.