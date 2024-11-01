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Morocho abre la caja de Pandora: jueces progresistas urgen al CGPJ a investigar los micrófonos ocultos

Morocho abre la caja de Pandora: jueces progresistas urgen al CGPJ a investigar los micrófonos ocultos

Crecen las tensiones en el seno del juicio de Kitchen de la mano del inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho. El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado esta semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible instalación ilícita de sistemas de escucha y vigilancia en dependencias judiciales, tras escuchar las declaraciones del comisario al respecto, en las que manifestó las sospechas de un magistrado de la Audiencia Nacional sobre un posible espionaje en su despacho o comunicaciones.

| etiquetas: morocho , jueces progresistas , cgpj , micrófonos ocultos
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4 comentarios
11 3 1 K 125 actualidad
#2 Comorr
no es suficiente con los whatsapp del segundo del PSOE y la trama de las mascarillas.

Ahora vamos a por los jueces, que no se puede consentir que el PSOE este siendo juzgado.

Parecía imposible imitar al PP, pero el PPSOE nos vuelve a sorprender.
1 K 18
Dene #1 Dene *
Es una vergueza que eso no se haya investigado antes.... es una denuncia que hace años se conoce y los jueces que velan por la ley (ja! ja!) no han movido un puto dedo, empezando por en instructor del caso que mas bien parece estar a sueldo de Genova que del ministerio de justicia.
Ahora que todo habrá sido bien destruido investiga lo que quieras
1 K 17
#3 vGeeSiz *
está claro, todo lo que pueda no beneficiar a la psoe, es facha, fascista, etc etc

Que jueces para la democracia dice que hay una ley "progresista" que puede hacer que violadores salgan de la cárcel antes? Alto fascismo, ignorar.

Que jueces para la democracia dice algo que ayuda a la narrativa del gobierno? échenle cuenta


que coñazo
0 K 10
aupaatu #4 aupaatu *
Pobres jueces tan solidarios y justos con los que les colocaron para dirigir el Templo de la libertad y la justicia y ahora menospreciados y cuestionados por unas minudencias legales en sus decisiones inviolables y incuestionables .
Cosas de su condición Virginal y Moral
0 K 8

menéame