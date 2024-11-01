Morocho abre la caja de Pandora: jueces progresistas urgen al CGPJ a investigar los micrófonos ocultos

Crecen las tensiones en el seno del juicio de Kitchen de la mano del inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho. El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado esta semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible instalación ilícita de sistemas de escucha y vigilancia en dependencias judiciales, tras escuchar las declaraciones del comisario al respecto, en las que manifestó las sospechas de un magistrado de la Audiencia Nacional sobre un posible espionaje en su despacho o comunicaciones.
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Ahora vamos a por los jueces, que no se puede consentir que el PSOE este siendo juzgado.
Parecía imposible imitar al PP, pero el PPSOE nos vuelve a sorprender.
Ahora que todo habrá sido bien destruido investiga lo que quieras
Que jueces para la democracia dice que hay una ley "progresista" que puede hacer que violadores salgan de la cárcel antes? Alto fascismo, ignorar.
Que jueces para la democracia dice algo que ayuda a la narrativa del gobierno? échenle cuenta
que coñazo
Cosas de su condición Virginal y Moral