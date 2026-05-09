Juezas y Jueces para la Democracia pide al CGPJ que investigue si se colocaron micrófonos en el despacho del juez Ruz en la Audiencia Nacional

No era cualquier magistrado. Era Pablo Ruz. El magistrado que instruía el caso Gürtel desde el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, un puesto que ocupó entre 2010 y 2015. El hombre que más sabía sobre la corrupción del PP en aquel momento. Según declaró esta semana el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, ante el tribunal que está enjuiciando la operación Kitchen, Ruz sospechaba que su propio despacho en la Audiencia Nacional estaba siendo escuchado.