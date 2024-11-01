·
Morir por Palestina. Documental completo (EN)
Esta es la historia de dos europeos que dedicaron sus vidas a la causa palestina y acabaron pagando el precio más alto.
|
etiquetas
:
sionismo
,
palestina
,
israel
,
documental
,
kesteman
,
fontana
