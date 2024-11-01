edición general
17 meneos
18 clics
Morir por Palestina. Documental completo (EN)

Morir por Palestina. Documental completo (EN)  

Esta es la historia de dos europeos que dedicaron sus vidas a la causa palestina y acabaron pagando el precio más alto.

| etiquetas: sionismo , palestina , israel , documental , kesteman , fontana
14 3 0 K 142 cultura
sin comentarios
14 3 0 K 142 cultura

menéame