Moreno pide al Gobierno una financiación "adecuada" para poner "más recursos" en la sanidad como pide Mareas Blancas

El presidente andaluz argumenta que se ha pasado de una dotación para la sanidad pública de 8.900 millones en el año 2018, último de gestión socialista, a casi 16.000 millones en la actualidad.

Chinchorro #2 Chinchorro
Y así poder darle esos recursos a sus coleguillas de la privada.

:troll:
makinavaja #4 makinavaja
#2 ...QUe suelen ser muuuuuy agradecidos.... Mira Quirón!!!! :-D :-D
Andreham #3 Andreham
Estaría guay que explicase el motivo del aumento.

Puede decir que es por el aumento de la población, pero todos sabemos que es por Paco Quirón (o el nombre que tenga Moreno en el móvil de su comisionista).
luspagnolu #1 luspagnolu
Relacionada: meneame.net/story/gobierno-moreno-bonilla-gasto-trimestre-mas-400-000-
Diría que es imposible tener menos vergüenza pero seguro que me acaba sorprendiendo.
pepel #7 pepel
Moreno, la Quirón te espera.
Gry #8 Gry
¿Cuantos pacientes pueden atender en la pública por cada uno que derivan a la privada?

Es su modelo lo que no funciona. :-P
mecheroconluz #5 mecheroconluz
Y lo ha dicho con una sonrisa.
Budgie #9 Budgie
1. Bajo impuestos que puedo recaudar en mi comunidad.
2. Pido más dinero al estado.
3. Pedro Sánchez hijo de puta
4. Mayoría absoluta
:clap:
menéame