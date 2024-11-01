Moreno pide al Gobierno una financiación "adecuada" para poner "más recursos" en la sanidad como pide Mareas Blancas

El presidente andaluz argumenta que se ha pasado de una dotación para la sanidad pública de 8.900 millones en el año 2018, último de gestión socialista, a casi 16.000 millones en la actualidad.
| etiquetas: petición , moreno , gobierno , financiación , más , recursos , sanidad
Puede decir que es por el aumento de la población, pero todos sabemos que es por Paco Quirón (o el nombre que tenga Moreno en el móvil de su comisionista).
Diría que es imposible tener menos vergüenza pero seguro que me acaba sorprendiendo.
Es su modelo lo que no funciona.
2. Pido más dinero al estado.
3. Pedro Sánchez hijo de puta
4. Mayoría absoluta