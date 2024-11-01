Moreno Bonilla paga 1.469 euros de alquiler al viceconsejero que se inventó en su currículum que era médico

Tomás Burgos continúa siendo viceconsejero de Presidencia, pese a que mintió en su currículum asegurando que era médico. El exsecretario de Estado y actual viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos, recibe 1.469 euros al mes para pagar el alquiler, dentro de las indemnizaciones que la Administración andaluza distribuye para que los altos cargos que no residen cerca del puesto que ocupan puedan pagarse el alquiler de una vivienda, o alojarse temporalmente en cualquier habitación de hotel, con un máximo de 1.900 euros...