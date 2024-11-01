edición general
19 meneos
15 clics
Moreno Bonilla paga 1.469 euros de alquiler al viceconsejero que se inventó en su currículum que era médico

Moreno Bonilla paga 1.469 euros de alquiler al viceconsejero que se inventó en su currículum que era médico

Tomás Burgos continúa siendo viceconsejero de Presidencia, pese a que mintió en su currículum asegurando que era médico. El exsecretario de Estado y actual viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos, recibe 1.469 euros al mes para pagar el alquiler, dentro de las indemnizaciones que la Administración andaluza distribuye para que los altos cargos que no residen cerca del puesto que ocupan puedan pagarse el alquiler de una vivienda, o alojarse temporalmente en cualquier habitación de hotel, con un máximo de 1.900 euros...

| etiquetas: andalucia , moreno bonilla , paga alquiler , consejero , falso medico
17 2 0 K 118 actualidad
6 comentarios
17 2 0 K 118 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
titular erróneo: del bolsillo de Moreno Bonilla no sale ese dinero, sale de nuestros impuestos
6 K 103
Dragstat #5 Dragstat *
Gente en puestos de consejero, asesor y experto puestos a dedo y no solo no saben hacer la O con un canuto sino que no son capaces ni de tener lo mínimo para aparentar y que parezca que saben hacer algo y no dar la imagen de qu están de chupópteros, así que tienen que mentir. Para ponerse a llorar vamos, esos son los que hay que purgar y no los funcionarios que se han sacado su plaza legalmente.
1 K 32
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Moreno Bonilla no, los pagafantas de sus votantes y los andaluces.
1 K 20
#4 Albarkas
Es el sistema feijoo. No es médico porque no quiere.
0 K 20
#1 ombresaco *
Poner en el CV que eres médico, que tienes ciertos estudios de medicina, que te matriculaste en la carrera de medicina, que pasaste por delante de la facultad de medicina, que vas de vez en cuando al médico...

Si nos ponemos tan quisquillosos por pequeños matices, al final no se podrá hacer nada
1 K 16
Mala #6 Mala *
No se de que nos escandalizamos por un individuo en concreto, cuando es cosa de todos los partidos. Los ministros utilizan viviendas oficiales y se les paga luz, agua, basura y calefacción. Los Diputados cobran dietas por vivir en su propia vivienda. Muchos mindundis políticos tienen vivenda a costa del contribuyente
0 K 10

menéame