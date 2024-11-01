edición general
3 meneos
2 clics
Moreno Bonilla aprovecha el ruido de Génova sobre Adamuz para dejar atrás la crisis de los cribados

Moreno Bonilla aprovecha el ruido de Génova sobre Adamuz para dejar atrás la crisis de los cribados

El barón conservador deja en manos de la dirección nacional del PP el ruido político y asume la postura institucional en la gestión del accidente

| etiquetas: moreno bonilla , pp , adamuz , cribados
2 1 1 K 25 actualidad
1 comentarios
2 1 1 K 25 actualidad
Barney_77 #1 Barney_77
Menos mal que viene el plural a tapar adamuz sacando a colación lo de los cribados...
1 K 23

menéame