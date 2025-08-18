edición general
Moradillo de Roa se convierte en el pueblo Hobbit

Moradillo de Roa sigue apostando por proyectar su barrio histórico de bodegas, y lo hace dando continuidad a un artículo de prensa nacional que calificó a la localidad como la 'aldea Hobbit'.

