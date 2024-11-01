Monumentos Arquitectónicos de España (1852-1881)  

El anuncio de la publicación de los Monumentos Arquitectónicos de España apareció en la Gaceta de Madrid el 10 de enero de 1860. Las entregas comenzaron a salir a la venta en fascículos bimensuales, con dos hojas de texto explicativo impreso a dos columnas, en español y francés y unas cuatro estampas, mezclando en cada cuadernillo provincias, textos y monumentos. Esto creó un cierto caos, lo que supuso que no se pudieran construir unidades temáticas completas hasta 1877. Con el tiempo, las hojas de texto aumentaron en número, con el fin de