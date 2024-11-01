edición general
Montes Vivos demuestra que gestionar castañares y avellanares con biodiversidad es rentable

Montes Vivos es un proyecto que demuestra que la gestión forestal basada en la biodiversidad no solo es ambientalmente necesaria, sino también económicamente rentable.

| etiquetas: biodiversidad , economía sostenible
