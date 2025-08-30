edición general
5 meneos
25 clics
Montes y "limpieza": la ley y sus limitaciones

Montes y "limpieza": la ley y sus limitaciones

"No nos dejan limpiar el monte": por qué se malinterpreta la ley según ecologistas, ingenieros y agricultores. En redes sociales difunden la idea de que está prohibido "limpiar" los montes y que esto ha provocado varios incendios; en VerificaRTVE lo explicamos con expertos. Los montes no se “limpian”, se gestionan, aprovechan y utilizan. Los expertos consultados coinciden en que hablar de “limpieza” de montes es erróneo. No está prohibido “limpiar” el monte, cada Comunidad tiene sus criterios y regulaciones y concede las autorizaciones.

| etiquetas: montes , limpieza , desbroce , incendios , legislación
4 1 0 K 63 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
#2 Pitchford *
Sin perjuicio de que las comunidades tengan que ser diligentes y claras con las autorizaciones solicitadas para hacer algo en un monte, lo que me parece fundamental es que hay que poner el foco en las áreas cortafuego o cortafuegos verdes, de tal forma que el estado del monte, muy gestionado o muy salvaje, que de todo tiene que haber, no sea un factor tan relevante en caso de incendio.
4 K 54
sotillo #5 sotillo
#2 Pero si no saben hacer la o con un canuto y con la prepotencia que llevan encima como van a hacer caso a los técnicos, para ellos todos son de izquierdas o peor ecologistas
2 K 41
Valdreu #9 Valdreu
#2 La política forestal no puede depender de que los abuelos que viven en el pueblo se vayan al monte a desbrozar a mano o se gasten un pastizal en contratar a una empresa que lo haga en un terreno que no quiere nadie ni regalado.

Cuando leo lo de limpiar el monte creo que la gente no es consciente del tipo de terreno que se ha quemado en Galicia y lo que supone el tenerlo "limpio"
1 K 28
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
con el clima politico que tenemos, al final todos mienten, muchas mentiras, medias verdades, muchos peros que cualquiera se entera, y si ademas tenemos en cuenta la plaga de gentuza que esta en puestos sin la titulacion requerida ya sea por enchufe o falsificacion esto es un puto pandemonium
3 K 32
sotillo #4 sotillo
#1 Utiliza la lógica “ Los ecologistas no nos dejan limpiar el monte” ¿ Quién tiene las competencias y el poder de hacer las normas y su cumplimiento? Que yo sepa los ecologistas no gobiernan,los que gobiernan son del pp y Vox y si quieren cortar árboles no veo yo que las manifestaciones de los ecologistas sirvan de nada
1 K 18
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
#4 quizas el problema que la gente de a pie usemos la logica en principio cuando el problema de los que estan involucrado deberian estar ingresados en frenopaticos porque eso de la logica no la han usado en su vida
0 K 8
pepel #3 pepel
La mayor limitación de las leyes es el ejercicio de su cumplimiento.
0 K 18
sotillo #6 sotillo
#3 La desidia y la incompetencia de quien cobra por gestionar
0 K 12
#8 Pitchford
#3 Por éso, creo que lograr todos los años una adecuada gestión de todos los montes, públicos y privados, protegidos con diversos niveles o sin proteger, con características muy diferentes y siempre cambiantes, está mucho más allá del nivel de incompetencia de las administraciones y seguramente fuera de presupuesto. De ahí que la solución lógica sea centrarse en los cortafuegos.
0 K 18

menéame