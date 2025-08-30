Montes y "limpieza": la ley y sus limitaciones

"No nos dejan limpiar el monte": por qué se malinterpreta la ley según ecologistas, ingenieros y agricultores. En redes sociales difunden la idea de que está prohibido "limpiar" los montes y que esto ha provocado varios incendios; en VerificaRTVE lo explicamos con expertos. Los montes no se “limpian”, se gestionan, aprovechan y utilizan. Los expertos consultados coinciden en que hablar de “limpieza” de montes es erróneo. No está prohibido “limpiar” el monte, cada Comunidad tiene sus criterios y regulaciones y concede las autorizaciones.