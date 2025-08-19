edición general
19 meneos
26 clics
‘Por un Monte Galego con Futuro’ convoca protestas contra la política forestal del PP, que quema montes y casas. (Gal)

‘Por un Monte Galego con Futuro’ convoca protestas contra la política forestal del PP, que quema montes y casas. (Gal)

La plataforma 'Por un Monte Gallego con Futuro' convoca movilizaciones para denunciar que la actual ola de incendios que sufre Galicia es consecuencia directa de la política forestal del PP, una política forestal que, como reza el lema elegido para las protestas, "quema nuestros montes y nuestras casas".

| etiquetas: movilización , iiff , galicia , política , pp
15 4 0 K 206 actualidad
14 comentarios
15 4 0 K 206 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
3 K 52
wildseven23 #3 wildseven23
#1 Y los votos. De nada sirve protestar ni luchar, si después se sigue votando al PP o a Vox.
2 K 31
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#1 Hay que quemar más contenedores por lo visto
0 K 7
#5 laruladelnorte *
LUGARES E HORAS DAS COCENTRACIÓNS
-A Coruña, 20h, Obelisco.

Alí estaremos.
2 K 39
OCLuis #7 OCLuis
La política forestal del PP es inexistente... o como mucho una herramienta de la que se sirve para ganar dinero. Como si eso no lo supiese todo el mundo. Como sabe todo el mundo que votan al pp lo saben y lo consintiesen para evitar que en España haya un gobierno del mismísimo demonio que traiga el infierno a este santo país.
Sin dinero para apagar los fuegos, sin responsabilidad política y sin jueces que castiguen la irresponsabilidad y los negocios de los encargados de velar por la seguridad de los españoles y de sus montes.
1 K 23
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Jajajajajajajaja, Galicia y el PP son todo uno, hagan lo que les hagan allí seguirá el PP robandoles y gobernandoles.
0 K 20
riska #8 riska
Estoy seguro al afirmar que la realidad es tozuda y que todos aquellos votantes del pp y vox que se han quedado sin vivienda y no van a recibir ninguna ayuda de sus representantes que han votado, terminarán por aprender que pp y vox no estaban allí para gestionar lo público sino para mangonear de lo público.
Los hay que necesitan estás experiencias tan severas para escarmentar.
Es una triste tragedia que descerebrados y egoístas ladrones provoquen estos nefastos episodios.
El PP no gestiona, roba. Metelo en tu linda cabeza.
1 K 20
#11 nanrefram
#8 Se te ve muy puesto en politica gallega si
0 K 6
Pertinax #2 Pertinax *
#_1 Apaga tu mítico fuego, por favor. Aquí no toca.
2 K 18
Anfiarao #4 Anfiarao
#2 y tú quién eres para decirle si toca o no toca?
1 K 22
Pertinax #6 Pertinax
#4 Tranquilo, no me lee.
0 K 19
#12 chisqueiro
Vaya, poco ha tardado en salí la versión del “Nunca máis”
Probablemente el resultado será el mismo…
0 K 14
#10 nanrefram
Es la hostia que no pueda salir una noticia de Galicia sin recordarnos lo de los votos al PP. En realidad en Galicia hay más gente que NO vota al PP que gente que lo vota. La mayoría de los que vayan a esas convocatorias no son votantes del PP. Por no hablar de Vox que es inexistente en Galicia
0 K 6
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#10 Por eso gobiernan en mayoría absoluta y muchos ayuntamiento son suyos también, ver para creer.
0 K 20

menéame