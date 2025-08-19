‘Por un Monte Galego con Futuro’ convoca protestas contra la política forestal del PP, que quema montes y casas. (Gal)

La plataforma 'Por un Monte Gallego con Futuro' convoca movilizaciones para denunciar que la actual ola de incendios que sufre Galicia es consecuencia directa de la política forestal del PP, una política forestal que, como reza el lema elegido para las protestas, "quema nuestros montes y nuestras casas".
| etiquetas: movilización , iiff , galicia , política , pp
-A Coruña, 20h, Obelisco.
Alí estaremos.
Sin dinero para apagar los fuegos, sin responsabilidad política y sin jueces que castiguen la irresponsabilidad y los negocios de los encargados de velar por la seguridad de los españoles y de sus montes.
Los hay que necesitan estás experiencias tan severas para escarmentar.
Es una triste tragedia que descerebrados y egoístas ladrones provoquen estos nefastos episodios.
El PP no gestiona, roba. Metelo en tu linda cabeza.
Probablemente el resultado será el mismo…