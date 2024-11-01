edición general
4 meneos
3 clics
Monrosi critica el modelo de privatización de la sanidad: "No va de que te atiendan mejor, va de que se enriquezcan unos pocos"

Monrosi critica el modelo de privatización de la sanidad: "No va de que te atiendan mejor, va de que se enriquezcan unos pocos"

El periodista ha indicado que la sanidad no puede estar vinculada a que se gane "más o menos dinero" para que la prioridad sea la salud del paciente, dejando claro que, en caso contrario, se acaba convirtiendo en "cliente".

| etiquetas: sanidad , privatización
3 1 0 K 36 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Se basa en parasitar lo público. Es vergonzoso que un representante PÚBLICO reconozca su incapacidad y no sea capaz de gestionar algo público para cederlo a una empresa privada.

Si eso ya no nos hace llevarnos las manos a la cabeza es que somos subnormales. Debería estar prohibido por ley hacer esto.
1 K 21
#2 Aas59
La sanidad siempre ha sido un gran negocio. Lo malo es que ahora encima con los impuestos de los que no pueden pagarse una mutua.
(Salvo funcionarios, militares y policías que directamente la administración les paga asistencia sanitaria privada y gratis).
Esto explotará.
1 K 14
RegiVengalil #3 RegiVengalil *
Modelos sanitarios en Europa:

En Europa, países como Alemania, Francia, Países Bajos (Holanda), Austria y Bélgica combinan fuertemente la sanidad pública con proveedores privados, donde el Estado financia y garantiza la cobertura universal (modelo Bismarck), pero la prestación se realiza a través de entidades sin ánimo de lucro (mutuas) o empresas privadas, siendo Países Bajos un caso donde el sistema es gestionado casi enteramente por aseguradoras privadas obligatorias, según el…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame