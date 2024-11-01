Monrosi critica el modelo de privatización de la sanidad: "No va de que te atiendan mejor, va de que se enriquezcan unos pocos"

El periodista ha indicado que la sanidad no puede estar vinculada a que se gane "más o menos dinero" para que la prioridad sea la salud del paciente, dejando claro que, en caso contrario, se acaba convirtiendo en "cliente".
| etiquetas: sanidad , privatización
Si eso ya no nos hace llevarnos las manos a la cabeza es que somos subnormales. Debería estar prohibido por ley hacer esto.
(Salvo funcionarios, militares y policías que directamente la administración les paga asistencia sanitaria privada y gratis).
Esto explotará.
En Europa, países como Alemania, Francia, Países Bajos (Holanda), Austria y Bélgica combinan fuertemente la sanidad pública con proveedores privados, donde el Estado financia y garantiza la cobertura universal (modelo Bismarck), pero la prestación se realiza a través de entidades sin ánimo de lucro (mutuas) o empresas privadas, siendo Países Bajos un caso donde el sistema es gestionado casi enteramente por aseguradoras privadas obligatorias, según el… » ver todo el comentario