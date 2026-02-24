Mononucleosis, la “enfermedad del beso”: causas, síntomas y tratamiento

Esta infección suele estar causada principalmente por el virus de Epstein-Barr y se transmite a través de la saliva. La mononucleosis infecciosa, conocida popularmente como la “enfermedad del beso”, es una infección viral común que afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes. Aunque en la mayoría de los casos no se presenta con gravedad, puede provocar un malestar considerable y una fatiga que se prolonga durante semanas.