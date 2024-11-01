Mónica García entrega los premios Abarca Prize 2025 de la familia Abarca Cidón, propietarios de la empresa HM Hospitales

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en la gala de los Abarca Prize, cita anual en la que la empresa de la sanidad privada HM Hospitales, propiedad de la familia Abarca, aprovecha para defender sus valores y promocionar su modelo de negocio. HM Hospitales es una empresa de la sanidad privada española con presencia en seis comunidades autónomas. En 2024 tuvo una facturación de 719 millones de euros, un 8,4% más con respecto al año anterior, siendo Madrid y Cataluña los territorios donde más crecieron sus ingresos.