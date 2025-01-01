edición general
Moncloa expone las “incoherencias” del PP en clave Vivienda: “Recetas de la burbuja”

Los conservadores han presentado un plan urgente para liberar suelo y aumentar la producción de vivienda. El Partido Popular (PP) reconoce ahora que la vivienda es “uno de los mayores problemas, sino el mayor, que atraviesa nuestro país”, situación que eludían meses atrás y que sus presidentes autonómicos han decidido ignorar. Sin embargo, el mero reconocimiento de la crisis habitacional no ha llevado a proponer a los conservadores reformas diferentes a la que hicieron estallar la burbuja y detonaron una crisis que arrasó con la ciudadanía.....

3 comentarios
Antipalancas21
Una vez más, la propuesta del PP es liberalizar suelo para que las empresas privadas se desplieguen e incentivar la construcción masiva y sin un control férreo del Estado. “ Y sigan forrándose esas empresas como siempre ha sucedido.
xyria
Las viviendas del PP: Especulación y sobres.
Borgiano
Para qué proponer nada con lo bien que nos va con la política de vivienda actual
