Monasterio: “Solo me he sentido discriminada como mujer cuando he dado órdenes a musulmanes”

La candidata de VOX al Ayuntamiento de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que solo se ha sentido discriminada por ser mujer en el ejercicio de su profesión como arquitecta cuando ha tenido que trabajar con obreros musulmanes. “Las únicas veces que he sentido que, por el hecho de ser mujer, en el mundo de la construcción he tenido problemas es cuando, por dirección facultativa, tenía que dar órdenes a musulmanes en obra, que no quieren que una mujer se dirija a ellos y les de órdenes”, ha explicado Monasterio en una entrevista en Telecinco