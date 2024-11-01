edición general
La momificación Chinchorro puede haberse originado como una forma de terapia artística, sugiere un estudio (ENG)

Un estudio reciente sostiene que la práctica de la momificación artificial entre el pueblo Chinchorro puede haber evolucionado como una respuesta a las altas tasas de mortalidad infantil, y que la momificación artística de los muertos ayuda a minimizar el dolor social de los padres y sus familias. Las momias se cubrían con pastas de manganeso negro y, en épocas posteriores, ocre rojo, que ayudaban a recrear los rasgos faciales y genitales del difunto.

