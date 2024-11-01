edición general
2 meneos
21 clics

"El momento de hacer esquejes es a finalesdel invierno, justo antes de que empiecen a brotar las plantas"

Hacer esquejes no es sólo una técnica de multiplicación vegetal, es una forma de leer a la planta, entender sus ritmos y aprovechar el instante exacto en el que está preparada para empezar de nuevo.

| etiquetas: plantas , esquejes
2 0 0 K 40 Jardinería
1 comentarios
2 0 0 K 40 Jardinería
Rudolf_Rocker #1 Rudolf_Rocker
Depende de la planta. Los rosales, por ejemplo, los mejores meses para hacer un esqueje son los de otoño.
0 K 9

menéame