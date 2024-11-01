·
·
4
meneos
9
clics
La molécula asesina que alumbró la vida
El dióxido de carbono es a la vez una amenaza planetaria y el motor primigenio de todo lo que habita la Tierra.
etiquetas:
:
moléculas
dióxido
carbono. tierra
3
1
0
K
54
ciencia
1 comentarios
3
1
0
K
54
ciencia
#1
Paltus
Molecula asesina, me cago en los titulares tanto exagerados como estúpidos.
2
K
40
1
