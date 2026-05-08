Moderna anuncia trabajos para desarrollar una vacuna contra el hantavirus y repunta un 14% en bolsa

Moderna ha anunciado investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, lo que aumentó un 14% el valor de sus acciones en Nueva York. El interés surge tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado tres fallecidos y generado preocupación internacional, aunque los expertos consideran bajo el riesgo de expansión. La compañía trabaja en estudios preclínicos junto al Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de USA y la Universidad de Corea para una posible inmunización