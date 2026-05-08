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Moderna anuncia trabajos para desarrollar una vacuna contra el hantavirus y repunta un 14% en bolsa

Moderna anuncia trabajos para desarrollar una vacuna contra el hantavirus y repunta un 14% en bolsa

Moderna ha anunciado investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, lo que aumentó un 14% el valor de sus acciones en Nueva York. El interés surge tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado tres fallecidos y generado preocupación internacional, aunque los expertos consideran bajo el riesgo de expansión. La compañía trabaja en estudios preclínicos junto al Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de USA y la Universidad de Corea para una posible inmunización

| etiquetas: moderna , vacuna , hantavirus , bolsa
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3 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
Mark_ #3 Mark_
Hay más de 150.000 casos de hantavirus al año en todo el mundo. No diría que es una enfermedad común, pero tampoco es extraña.

El resto es alarmismo para vender titulares y clicks.

www.bbc.com/mundo/articles/cg7prkzd0nvo
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taSanás #2 taSanás
ya tocaba actualizar a 6G
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#1 tropezon *
La bolsa, el ejercito usano, corea la buena... todo mezclado en una noticia de una posible pandemia...

¿Saco el :tinfoil: ?
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menéame