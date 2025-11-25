El modelo QM1 de PLD Space: nace el primer Miura 5

Si hace apenas un mes vimos las pruebas del motor Teprel-C de vacío en las instalaciones de la empresa en Teruel, el pasado 20 de noviembre PLD Space nos mostró al primer Miura 5. Cierto, todavía no es un ejemplar de vuelo; se trata del primer modelo de calificación del vector, o QM1. Pero no deja de ser un paso más en el camino hacia la órbita. El modelo QM1 servirá para completar los ensayos de las dos etapas. La primera etapa de la QM1 se empleará en una prueba WDR (Wet Dress Rehearsal) en la que se cargarán los propelentes en el lanzador.