Mocro Maffia, armas de Ucrania y jóvenes sicarios: la cruda realidad que vive un policía local de Marbella

“Ya no hay miedo, solo impunidad.” La frase la pronuncia un policía local de Marbella con la resignación de quien lleva demasiado tiempo viendo cómo la ciudad cambia delante de sus ojos. Habla de tiroteos a plena luz del día, de jóvenes con armas de guerra provenientes del conflicto en Ucrania y de una sensación de inseguridad que se ha vuelto parte del paisaje. No es una película sobre Miami en los 80 ni una exageración mediática: es la realidad que los agentes patrullan cada noche en la Costa del Sol. Si la semana pasada era The Sun quien...

10 comentarios
#3 rogerillu
Ley antiterrorista.
#5 Tronchador.
#3 No sirve de nada, no se puede jugar al juego de polis y cacos llegado cierto nivel. Esto sucede por unas normativas excesivamente garantista para con los delincuentes violentos o bien una gobernanza corrupta que lo tolera.
Veelicus #8 Veelicus
#5 Poder se puede, otra cosa es que no se quiera porque igual mas de uno con placa en la zona se estan haciendo de oro.
#9 Tronchador.
#8 Ese es el segundo punto que he puesto.
#10 DonaldBlake
#8 Se puede, siempre y cuando no te importen las bajas colaterales. Podría ser en plan usar al ejército y que, caiga quien caiga.
#2 txepel
cómo la ciudad cambia delante de sus ojos

Pues la fama ya la tenía. Aquí un videojuego de los 90 dirigido por Alex de la Iglesia:

m.youtube.com/watch?v=zikCGbjwH6A
Cuñado #7 Cuñado
Baía, baia... Un artículo que habla del narcotráfico en Marbella y no menciona a su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ni a su hijo...

Debe de haber sido un error :tinfoil:
#6 Ricochet
¿Alguien se preguntaba ha donde iban muchas de las armas que se enviaban a Ucrania?

Pues si, al mercado negro.
Enero2025 #1 Enero2025
Rápido CENSÚRESE.
