La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

“El cambio que se está produciendo es que Vox poco a poco se está convirtiendo en la primera fuerza política entre la antigua clase obrera y entre los que se sienten pobres”. “Va a estar compitiendo con el PSOE por la renta baja y con el PP por el entorno rural, mientras que PP y PSOE seguirán disputándose el voto urbano”. Entre los temas donde Vox es muy competitivo “uno es la inmigración, que no es el caso en Extremadura, pero otro efectivamente es la España vaciada y, desde luego tiene un discurso mucho más claro por ejemplo con la caza.