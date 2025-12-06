La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

“El cambio que se está produciendo es que Vox poco a poco se está convirtiendo en la primera fuerza política entre la antigua clase obrera y entre los que se sienten pobres”. “Va a estar compitiendo con el PSOE por la renta baja y con el PP por el entorno rural, mientras que PP y PSOE seguirán disputándose el voto urbano”. Entre los temas donde Vox es muy competitivo “uno es la inmigración, que no es el caso en Extremadura, pero otro efectivamente es la España vaciada y, desde luego tiene un discurso mucho más claro por ejemplo con la caza.
Los estudios del CIS, del Instituto Juan March y del propio Ministerio del Interior muestran lo mismo desde hace años: la PSOE es el partido con mayor proporción de voto entre quienes no terminaron la ESO. En las generales de 2023, el CIS postelectoral reflejó que la formación con más voto de nivel educativo bajo fue la PSOE, seguida por Sumar, mientras que Vox tenía una distribución mucho más homogénea. ¿Que Vox crece en… » ver todo el comentario
Justo lo que explica el auge de Vox y la ultraderecha, olvidarse la gente con menos estudios y que no vive en ciudades. Es la superioridad de los urbanitas formados. Mirando la tendencia en Estados Unidos es posible que se avecine un retroceso en cuanto a la población con formación superior, por combinación de coste, IA, llegada de inmigrantes de países en vías de desarrollo y baja natalidad. Los partidos que cuiden a esta gente subirán mucho en los próximos años bajo mi punto de vista.
Otra cosa es lo que viene después, como lo de la ruptura de Revuelta con Vox. Ahí más de uno se ha dado cuenta de que Pagascal no es Robin Hood sino todo lo contrario, alguien que roba a los pobres.
