La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

“El cambio que se está produciendo es que Vox poco a poco se está convirtiendo en la primera fuerza política entre la antigua clase obrera y entre los que se sienten pobres”. “Va a estar compitiendo con el PSOE por la renta baja y con el PP por el entorno rural, mientras que PP y PSOE seguirán disputándose el voto urbano”. Entre los temas donde Vox es muy competitivo “uno es la inmigración, que no es el caso en Extremadura, pero otro efectivamente es la España vaciada y, desde luego tiene un discurso mucho más claro por ejemplo con la caza.

#1 Acabose
Y la otra mitad ni eso.
#2 Kmisetas
#1 Esos votan a la PSOE.
#5 oceanon3d
#2 En parte si pero el PP y VOX se llevan la palma. En Google tienes mucha información ... para variar si quiere comentar que no sea inventado y tenga algo sentido.
#8 Kmisetas
#5 Parece que Google solo te funciona para lo que confirma tus mantras.

Los estudios del CIS, del Instituto Juan March y del propio Ministerio del Interior muestran lo mismo desde hace años: la PSOE es el partido con mayor proporción de voto entre quienes no terminaron la ESO. En las generales de 2023, el CIS postelectoral reflejó que la formación con más voto de nivel educativo bajo fue la PSOE, seguida por Sumar, mientras que Vox tenía una distribución mucho más homogénea. ¿Que Vox crece en…   » ver todo el comentario
#4 oceanon3d
Sorpresa ninguna ... y el mayor grupo de voto del PP a nivel nacional jubilados, personas de mas de 60 años y amas de casa con estudios primarios y principalmente de ámbito rural.

No votan, comulgan en su mayoría ... es un voto férreo, apenas están informados de nada y lo poco mediante T5, A3 o periódicos locales de marcada ideologia. Todos conocemos a muchos de estos.
#10 rojo_separatista
#4, al PSOE también le vota gente con muy pocos estudios. Curiosamente a la antigua Izquierda Unida le votaba gente con mayor nivel educativo, algo parecido a lo que pasa con la CUP en Cataluña. Pero no tengo claro si esto es causa o consecuencia de que tengan pocos votos.
#11 ChatGPT
Uy, ya estamos con la superioridad intelectual?

La de volteretas que dan algunos…

Me descojono
#16 Dragstat
#11 "superioridad intelectual"

Justo lo que explica el auge de Vox y la ultraderecha, olvidarse la gente con menos estudios y que no vive en ciudades. Es la superioridad de los urbanitas formados. Mirando la tendencia en Estados Unidos es posible que se avecine un retroceso en cuanto a la población con formación superior, por combinación de coste, IA, llegada de inmigrantes de países en vías de desarrollo y baja natalidad. Los partidos que cuiden a esta gente subirán mucho en los próximos años bajo mi punto de vista.
#18 ChatGPT
#16 hablo de “el que vota al de enfrente es tonto, no ha estudiao “

Y no digo ya nada del tufo anti democrático insinuando que el voto de alguien que solo tiene la eso es menos válido o peor…
#20 Dragstat
#18 totalmente típico
#24 Klamp
#11 idiocracia entonces
#26 ChatGPT
#24

Que rápido le saltan las costuras democráticas a algunos en cuanto el que sube en votos es el de enfrente…
#22 Hynkel
A todos estos juntaletras les daría una clase de historia. Cuando hay desesperación y falta de fe en el futuro, el mensaje populista vende. Vende muy bien que te digan que no es culpa tuya, que tú eres la víctima, y que el culpable es otro.

Otra cosa es lo que viene después, como lo de la ruptura de Revuelta con Vox. Ahí más de uno se ha dado cuenta de que Pagascal no es Robin Hood sino todo lo contrario, alguien que roba a los pobres.
#27 Torrezzno
¿Aquí es donde nos reímos de los pobres por ser pobres? Luego cuando comento que como van a votar esta gente la dialéctica de la izquierda indefinida postmoderna se llevan las manos a la cabeza


www.meneame.net/story/pobres-votan-derecha
#9 carlosjpc
no te lo crees ni tu, la psoe se nutre de jubiletas para cobrar las mejores pensiones de la ocde siendo un pais del 2º mundo y paguitas a to el mundo. Mira los sondeos por edad.No me acordaba que me ignorabas para no tener que sudar en las respuestas.
#12 carlosjpc
#9 Ah, y rojos con mocasines la mayoría grupo A de la administración que viven en el centro de Madrid y no quieren ver a fachapobres con sus tartanas de hace 20 años y quitandole aparcamientos ni en pintura
#23 Klamp
#12 de que hablas xD estas resentido porque un BMW te ha quitado el sitio?
#28 carlosjpc
#23 no va a ser, soy de la españa vasiada que tiene sus coches de 20 años diesel indestructibles con menor coste de co2 que los que cambiasis de coche cada vez que el gobierno os toca la flauta. Pero soy un persona empatica y os veo como puteais a los pobres en vuestra zona. Antes a los que no podían comprarse un vehículo de 40.000 euros y ahora a los que no pueden comprarse un zulo de 500.000€... putos fachapobres xD xD xD
#19 Meinhard
A duras penas no se cagan mientras votan...dos cosas a la vez es muy difícil para ellos.
#15 Txikitos13
Los que creeis que los que no tenemos carrera universitaria somos mas tontos haceroslo mirar por favor :shit: :shit: :shit: :shit:
#25 troymclure
#15 Los que creéis que, los que tenemos carrera universitaria somos más tontos, hacéroslo mirar por favor :shit: :shit: :shit: :shit:
#29 Arzak_
La otra mitad tenia anencefalia {0x1f60e}
#13 elgranpilaf
La otra mitad dejó el colegio por la obra :troll:
#17 BobbyTables
Supongo que todos esos jubilados que no tienen ni la EGB porque a las 14 años se tuvieron que poner a currar y votan al PSOE o al PP están en la misma categoría, no?
#30 Cincocuatrotres
Algún amigo me decia que VOX va a arrasar y a mí me parece que no, que no controla los medios y que a los poderes que mandan no les interesa VOX aunque lo podría tolerar, y los poderes van a sacar un montón de noticias negativas y ya está. Recuerdo a un manipulador que decía que según una noticia todos o la mayoría de los que estaban en una manifestación en Inglaterra protestando contra hoteles de la inmigración estaba demostrado que eran maltratadores, esto de la ESO es lo mismo manipulación dura.
#31 Pejeta
¡Milana bonita!
#32 MisterReview.
Referirse en femenino al PSOE como si fuera algo negativo es un perfecto detector de gilipollas.

Va para el subnormal de kamisetas en #_2 que como buen subnormal pone en ignore para que nadie pueda dejar en evidencia sus subnormalidades.
#3 carlosjpc
cachondisimo... ahora la democracia es que solo pueden votar los que tienen una carrera universitaria. Volvamos al siglo XIX.
#6 Dragstat
#3 No, es justo lo contrario, Vox, al igual que Trump, por ejemplo, ganan votos al centrarse en los que no la tienen y son olvidados por sus adversarios politicos usando discursos sencillos y directos. Es lo que muestra el artículo.
1 K 23
#7 Feliberto
#3 No, solo está dejando ver la relación trilateral que existe entre ser mas corto que la manga de un chaleco, no tener estudios, y votar a hijos de puta.
2 K 30
#14 Pepepistolas
#7 Creo , corrigeme si me equivoco ,que los Steve Jobs y cia de Silicon valley no tenian titulo universitario, tampoco lo tiene Amancio Ortega. A lo largo de mi vida he conocido mucha gente sin titulacion que le daba mil vueltas a cualquier universtitario en la mayoria de los campos de la vida de una persona normal. Spoiler , tengo titulo universitario y no creo que subestimar al que no tiene sea una idea muy deslumbrante. En otro orden de cosas el titular del articulo me parece demagogia pura y dura.
1 K 18
#21 Klamp
#14 bueno pues si hay un Steve Jobs (que si fue a la uni pero la dejó, Steve wozniak si tenía carrera y era un ingeniero brillante) pues entonces ale
