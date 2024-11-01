edición general
6 meneos
28 clics
La misteriosa tumba de Nubkheperre Intef, el primer enterramiento real documentado en Egipto

La misteriosa tumba de Nubkheperre Intef, el primer enterramiento real documentado en Egipto

Nubkheperre Intef fue un rey tebano de la dinastía XVII que gobernó durante el Segundo Período Intermedio, un momento en el que Egipto luchaba contra los hicsos que dominaban el Bajo Egipto.

| etiquetas: nubkheperre intef , tumba
4 2 0 K 99 egiptologia
1 comentarios
4 2 0 K 99 egiptologia
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ni muertos los dejan en paz, ya.
0 K 20

menéame