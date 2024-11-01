·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7700
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
9308
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3560
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
2791
clics
Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3
3084
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
743
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
528
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
503
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
599
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo
403
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
28
clics
La misteriosa tumba de Nubkheperre Intef, el primer enterramiento real documentado en Egipto
Nubkheperre Intef fue un rey tebano de la dinastía XVII que gobernó durante el Segundo Período Intermedio, un momento en el que Egipto luchaba contra los hicsos que dominaban el Bajo Egipto.
|
etiquetas
:
nubkheperre intef
,
tumba
4
2
0
K
99
egiptologia
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
2
0
K
99
egiptologia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Ni muertos los dejan en paz, ya.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente