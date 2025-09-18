La misteriosa desaparición de cientos de inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz

Abogados y familiares denuncian que no logran dar con el paradero de los recluidos en la infame cárcel de Florida, después de que estos se esfumaran de la base de datos del ICE. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que interpuso la demanda, describió a Alligator Alcatraz como “un agujero negro”, y señaló que algunas personas estaban “desaparecidas”, en la práctica “fuera del radar” del sistema migratorio, y “sus abogados y familiares a menudo no saben dónde se encuentran ni cómo contactarlos”.