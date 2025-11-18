·
El misterio de la foto falsa de Robert Capa, la más famosa de la Guerra Civil Española
El Círculo de Bellas Artes dedica una exposición al primer reportero de guerra de la historia. Aquel montaje no anula su inmensa aportación al periodismo.
fotografía
historia
robert capa
españa
