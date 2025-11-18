edición general
4 meneos
120 clics
El misterio de la foto falsa de Robert Capa, la más famosa de la Guerra Civil Española

El misterio de la foto falsa de Robert Capa, la más famosa de la Guerra Civil Española

El Círculo de Bellas Artes dedica una exposición al primer reportero de guerra de la historia. Aquel montaje no anula su inmensa aportación al periodismo.

| etiquetas: fotografía , historia , robert capa , españa
4 0 1 K 36 cultura
sin comentarios
4 0 1 K 36 cultura

menéame