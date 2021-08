El misterio con Borland Turbo BASIC 2.1

Hace unas semanas me encontré en Old-DOS.ru con un hecho retro que me pareció digno de ser investigado. Ofrecían para descargar una copia de Borland Turbo Basic en su versión 2.1 y fechada en 1989. Aquello me dejó intrigado, fui un gran amante y usuario de Turbo Basic primero con la «buggy» 1.0 de 1987 y después con la impresionante y mucho más estable fechada ese mismo año. Si existiera un Turbo BASIC posterior me habría enterado. ¿Es esta una falsificación hábilmente hecha en los años 90? ¿O es una versión «filtrada» de Borland que nunca...