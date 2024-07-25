edición general
Mississippi declara emergencia de salud pública por el aumento de la tasa de mortalidad infantil [ENG]

El departamento de salud de Mississippi declaró el jueves una emergencia de salud pública debido al aumento de las tasas de mortalidad infantil en el estado. En 2024, hubo 9,7 muertes por cada 1.000 nacimientos en Misisipi, la tasa más alta en más de una década, según un comunicado de prensa del departamento de salud estatal. Más de 3.500 bebés en Misisipi han muerto antes de cumplir un año desde 2014. “Cada pérdida infantil representa una familia devastada, una comunidad impactada y un futuro truncado. No podemos ni aceptaremos estas cifras

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
A disfrutar de la sanidad privada y al tener a un negacionista al mando del departamento de salud
karakol #2 karakol
Por poner un contexto, la tasa de mortalidad infantil en España fue de 2,57 defunciones por cada 1.000 nacimientos en 2022.
#6 chavi *
#2 7,4 en Cuba en 2024.
Dene #7 Dene
#6 comparar Paletolandia con Cuba en materia sanitaria es un insulto....

..para Cuba
#5 tierramar *
La mortalidad infantil en EEUU es significativamente mayor que en otros países desarrollados
Cada año, el país registra más de 5 muertes de bebés por cada 1,000 nacidos vivos, superando con creces los índices de otras naciones. www.infobae.com/salud/2024/07/25/las-muertes-infantiles-en-ee-uu-aumen
Mensaje a latinos nacionalizados: piensen bien a qué partido votar si no quieren que acabemos como en EEUU,
Dragstat #8 Dragstat *
"Cada pérdida infantil representa una familia devastada, una comunidad impactada y un futuro truncado. No podemos ni aceptaremos estas cifras"

El capitalismo extremo haciendo como que le importan las personas, no parece que les importe cuando reducen al mínimo los servicios públicos, no tienen apenas seguridad social, la sanidad es para ricos, la calidad de los alimentos disponibles una desgracia, permiten que cualquiera porte armas o, en Mississippi, tienen unas de las leyes antiaborto más restrictivas.

Palabrería de cara a la galería.
Dene #1 Dene
eso lo arregla Donaldo con mas soldados y deportaciones!!
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Próximamente en vuestros hogares...
