Mississippi declara emergencia de salud pública por el aumento de la tasa de mortalidad infantil [ENG]

El departamento de salud de Mississippi declaró el jueves una emergencia de salud pública debido al aumento de las tasas de mortalidad infantil en el estado. En 2024, hubo 9,7 muertes por cada 1.000 nacimientos en Misisipi, la tasa más alta en más de una década, según un comunicado de prensa del departamento de salud estatal. Más de 3.500 bebés en Misisipi han muerto antes de cumplir un año desde 2014. “Cada pérdida infantil representa una familia devastada, una comunidad impactada y un futuro truncado. No podemos ni aceptaremos estas cifras
