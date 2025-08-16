Mismos alquileres que en España... pero con la mitad del sueldo: la crisis de la vivienda azota los Balcanes

Cientos de miles de ciudadanos, miembros de la diáspora, viven y trabajan en el extranjero, sobre todo en Europa occidental. Muchos invierten en propiedades en sus ciudades de origen como un futuro plan de jubilación, seguridad financiera o por su familia. Sin embargo, estas propiedades suelen permanecer desocupadas durante la mayor parte del año, ya que sus propietarios sólo regresan durante las vacaciones. Esto distorsiona el mercado al reducir la oferta de viviendas disponibles, contribuyendo a inflar el valor de las propiedades.