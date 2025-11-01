Misión Génesis: el reactor nuclear de barcos y submarinos para IA

La llamada Misión Génesis no es un proyecto energético al uso de EE.UU., porque de hecho no es estatal, sino una iniciativa privada, una respuesta directa a un límite físico que la industria de la Inteligencia Artificial ya ha alcanzado. La propuesta, planteada por HGP Intelligent Energy LLC quiere reutilizar reactores nucleares retirados de portaaviones y submarinos de la Marina de Estados Unidos para alimentar centros de datos de gran escala, con una potencia continua que se mueve entre 450 MW y 520 MW.