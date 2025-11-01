Misión Génesis: el reactor nuclear de barcos y submarinos para IA

La llamada Misión Génesis no es un proyecto energético al uso de EE.UU., porque de hecho no es estatal, sino una iniciativa privada, una respuesta directa a un límite físico que la industria de la Inteligencia Artificial ya ha alcanzado. La propuesta, planteada por HGP Intelligent Energy LLC quiere reutilizar reactores nucleares retirados de portaaviones y submarinos de la Marina de Estados Unidos para alimentar centros de datos de gran escala, con una potencia continua que se mueve entre 450 MW y 520 MW.
| etiquetas: reactores nucleares navales , centros de datos , inteligencia artificial
- A ver el estado de esos reactores, no han sido diseñados para ser reutilizados. Algunos pueden llevar décadas desactivados.
- Aunque os parezca que hay muchos portaaviones y submarinos .. no hay tantos como parece y chismes nucleares desguazados, menos. Por ejemplo el Ford que suena tanto lleva 12 años desde que empezó a operar ... así que como poco seguirá operando. De hecho, solo hay dos portaaviones nucleares retirados. De submarinos hay más, pero a saber cuantos se pueden aprovechar aún.
blancazanahoria sobre esa Misión Génesis. A mi me suena 200% a una misión de la saga de juegos Fallout donde descubres lo mal de la cabeza que estaban en esa usamérica pre holocausto nuclear.
