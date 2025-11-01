edición general
Misión Génesis: el reactor nuclear de barcos y submarinos para IA

La llamada Misión Génesis no es un proyecto energético al uso de EE.UU., porque de hecho no es estatal, sino una iniciativa privada, una respuesta directa a un límite físico que la industria de la Inteligencia Artificial ya ha alcanzado. La propuesta, planteada por HGP Intelligent Energy LLC quiere reutilizar reactores nucleares retirados de portaaviones y submarinos de la Marina de Estados Unidos para alimentar centros de datos de gran escala, con una potencia continua que se mueve entre 450 MW y 520 MW.

HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Le veo varios problemas:
- A ver el estado de esos reactores, no han sido diseñados para ser reutilizados. Algunos pueden llevar décadas desactivados.
- Aunque os parezca que hay muchos portaaviones y submarinos .. no hay tantos como parece y chismes nucleares desguazados, menos. Por ejemplo el Ford que suena tanto lleva 12 años desde que empezó a operar ... así que como poco seguirá operando. De hecho, solo hay dos portaaviones nucleares retirados. De submarinos hay más, pero a saber cuantos se pueden aprovechar aún.
ChatGPT #5 ChatGPT
Le pegaba más misión apocalipsis
Sadalsuud #2 Sadalsuud *
Aquí un enlace directo a lo que dice la propia casa blanca zanahoria sobre esa Misión Génesis. A mi me suena 200% a una misión de la saga de juegos Fallout donde descubres lo mal de la cabeza que estaban en esa usamérica pre holocausto nuclear.

www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/launching-the-genesis-.
#1 Barriales
Y digo yo, si los ha retirado, sera por obsoletos, antiguos, poco eficientes, costosos de mantener,..... cual es el truco de HGP?
Sadalsuud #3 Sadalsuud
#1 Cobran unos cientos de millones por ir pensando la idea y despues, si te he visto no me acuerdo. Hay tantas cosas que pueden salir mal, y acabaran saliendo mal si esto sigue adelante, que ni se por donde empezar a dar vueltas como loco con los brazos en alto y gritando que vamos a morir todos... :hug: :tinfoil:
#4 Barriales
#3 premio. Ahora solo falta el gráfico y la IA general, y ya tenemos trío de ases ganadores.
