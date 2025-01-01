Mircea, el empresario rumano que murió en Tres Cantos al salvar al dueño de una hípica e intentarlo con todos sus caballos

Mircea Spiridon nació en Rumanía hace 50 años y perdió la vida ayer, en Tres Cantos, la localidad a la que llegó hace casi dos décadas con el firme propósito de sacar adelante a su familia. Casado y con dos hijos, de 14 y 18 años, este mecánico de profesión y dueño de una empresa de portes es el único fallecido por el voraz incendio que ayer se propagó a toda velocidad por el monte madrileño. Pese a que su fallecimiento hoy llena de tristeza a toda la localidad, entre los suyos queda el orgullo de saber que murió por intentar salvar a otros
Se pasaba por allí y ayudaba, no trabajaba, ayudaba
estaría dado de alta y cotizando, seguro.
Los caballos no huyen del fuego como los humanos y consideran la cuadra “segura”, por lo que es posible que constantemente intentaran volver pese a que los tratara de sacar.
Un héroe sin capa. Como también todos los bomberos, protección civil... Y todos los que se plantan delante del fuego arriesgando sus vidas. Siempre tendrán mis respetos.
D.E.P.
Nadie dice que murió obligado y murió por lo que le pareció bien hacer, supongo que no pensó que no se moriría, pero del dueño de lo 83 años no hay datos de haberlo pasado mal ni necesitar de que muriera Mircea para salvarlo ni para ponerlo de héroe. Mejor hubiera huido del incendio y los caballos hubieran muerto igual y el paisano de 83 parece que ninguna falta le hizo que muriera Mircea.
Pero es mejor esparcir mierda desde el sofá. Te importa un bledo el fallecido o los caballos