Mircea, el empresario rumano que murió en Tres Cantos al salvar al dueño de una hípica e intentarlo con todos sus caballos

Mircea Spiridon nació en Rumanía hace 50 años y perdió la vida ayer, en Tres Cantos, la localidad a la que llegó hace casi dos décadas con el firme propósito de sacar adelante a su familia. Casado y con dos hijos, de 14 y 18 años, este mecánico de profesión y dueño de una empresa de portes es el único fallecido por el voraz incendio que ayer se propagó a toda velocidad por el monte madrileño. Pese a que su fallecimiento hoy llena de tristeza a toda la localidad, entre los suyos queda el orgullo de saber que murió por intentar salvar a otros

| etiquetas: mircea , tres cantos , hípica , caballos , fuego incendio
DDJ #6 DDJ
"la hípica arrasada por las llamas, donde Mircea ayudaba en algunas tareas"

Se pasaba por allí y ayudaba, no trabajaba, ayudaba
#9 tednsi
#6 Exacto, ayudaba. Si trabajara
estaría dado de alta y cotizando, seguro.
#11 Beltza01
#6 Lo siento mucho por el hombre. Pero ayudar suena a eufemismo.
Cyberbob #4 Cyberbob
Un héroe sin capa. QDEP.

Los caballos no huyen del fuego como los humanos y consideran la cuadra “segura”, por lo que es posible que constantemente intentaran volver pese a que los tratara de sacar.
#8 MADMax2
#4 con las imágenes del incendio en tres Cantos parecía que a las ovejas les pasaba algo similar
#10 paco_camps_2011 *
Se me cae el alma cuando muere una persona intentando ayudar a otra persona o animales :'(

Un héroe sin capa. Como también todos los bomberos, protección civil... Y todos los que se plantan delante del fuego arriesgando sus vidas. Siempre tendrán mis respetos.

D.E.P.
Malinke #1 Malinke
¿Entonces es empresario por tener una furgo, pero no es el dueño de la hípica?
Nadie dice que murió obligado y murió por lo que le pareció bien hacer, supongo que no pensó que no se moriría, pero del dueño de lo 83 años no hay datos de haberlo pasado mal ni necesitar de que muriera Mircea para salvarlo ni para ponerlo de héroe. Mejor hubiera huido del incendio y los caballos hubieran muerto igual y el paisano de 83 parece que ninguna falta le hizo que muriera Mircea.
hijolagranputa #2 hijolagranputa
#1 No has entendido nada... ni tampoco has sentido tus tripas revolverse en tu interior. Si lo hubieras hecho estarías callado, como todos los que lo han entendido y sentido en lugar de soltar esa perorata.
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
#2 Por no hablar de su capacidad de expresión
#7 MADMax2 *
#1 el anciano tenía traumatismo torafico, el fallecido le ayudó, como quiso ayudar a los caballos.

Pero es mejor esparcir mierda desde el sofá. Te importa un bledo el fallecido o los caballos
raül_hernàndez_1 #3 raül_hernàndez_1
El ABC haciendo "La gente de Bart" con un empleado al que disfrazan de emprendedor. La culpa es de Perrosanxe será lo siguiente.
