Mircea, el empresario rumano que murió en Tres Cantos al salvar al dueño de una hípica e intentarlo con todos sus caballos

Mircea Spiridon nació en Rumanía hace 50 años y perdió la vida ayer, en Tres Cantos, la localidad a la que llegó hace casi dos décadas con el firme propósito de sacar adelante a su familia. Casado y con dos hijos, de 14 y 18 años, este mecánico de profesión y dueño de una empresa de portes es el único fallecido por el voraz incendio que ayer se propagó a toda velocidad por el monte madrileño. Pese a que su fallecimiento hoy llena de tristeza a toda la localidad, entre los suyos queda el orgullo de saber que murió por intentar salvar a otros