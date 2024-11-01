edición general
10 meneos
24 clics
La mirada de un ex Marine: “Trump no tiene una estrategia, busca ser el virrey de Irán”

La mirada de un ex Marine: “Trump no tiene una estrategia, busca ser el virrey de Irán”

“Trump es un presidente en quien nadie puede confiar. Trump siempre como ser humano, como hombre de negocios, no ayudó. Hay una palabra que lo define: Trump es inconsistente en sus palabras. No se puede tomar la palabra de Donald Trump. Hemos visto eso a partir del primer gobierno y en el segundo gobierno. Hemos visto que Trump no es persona de palabra. Eso es muy importante en las relaciones internacionales. No es el primero ni el último líder del mundo que vaya a contradecirse de hacer una cosa y decir otra."

| etiquetas: marine , político , trump , irán , israel , eeuu , guerra
9 1 0 K 137 actualidad
3 comentarios
9 1 0 K 137 actualidad
calde #1 calde
Y de Europa si le dejan!

Si estuviesen Fakejó o Fachascal, tendríamos hasta banderas de EEUU ondeando... Y desde luego se cargaría nuestra producción energética independiente de productos de importación. Les interesa que seamos dependientes: gas, carbón, gasolina, uranio, ...
1 K 26
#2 IsraelEstadoGenocida
#1 Tenemos a Ayuso celebrando el 4 de julio como si fuera de Wisconsin
1 K 26
rogerius #3 rogerius
Un ex-embajador estadounidense soltando su rollo pro-yanqui. Qué esperabas. Su opinión sobre Trump es el clickbait.
0 K 19

menéame