Miquel Ramos, periodista: “Los discursos de odio siempre preceden a los crímenes”

A Lucrecia Pérez la asesinaron al anochecer, en la discoteca abandonada Four Roses, en Aravaca, mientras cenaba una sopa a la luz de una vela. Fue un grupo de cuatro neonazis, el guardia civil Luis Merino y tres menores de edad: la mataron porque era “extranjera, negra y pobre”, dijo el fiscal en la Audiencia de Madrid. Sucedió el 13 de noviembre de 1992, el annus mirabilis español. Ahora su caso inaugura la segunda temporada del podcast de Crímenes de odio, en Podium Podcast, a cargo del periodista Miquel Ramos.