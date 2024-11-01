El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer aún más la respuesta a la potencial llegada de una flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo, descartando por tanto que puedan beneficiarse de un "arresto suave" de unas pocas horas.