El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer aún más la respuesta a la potencial llegada de una flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo, descartando por tanto que puedan beneficiarse de un "arresto suave" de unas pocas horas.

#1 ClaraBernardo
Ojo con esto. La impunidad de la que goza Israel por el apoyo y silencio de EEUU y la UE, a pesar del genocidio que está cometiendo, le puede llevar a cruzar más rayas rojas de barbarie.
#4 Mandri20 *
Que puta vergüenza.

Al nivel de decir que todos los inmigrantes son delincuentes, o que todos los negros son retrasados por nacimiento, o que el antisionismo es antisemitismo, o que la homosexualidad es una enfermedad.

La barbarie ya ha llegado y lo peor de todo es que no hay nadie capaz de detenerla.
azathothruna #2 azathothruna
Greta lo intentara de nuevo?
O ya le lavaron el cerebro/desaparecieron?
Lo unico que para a los zionistas es fuerza
Incluso si SE LES SACA DE ORIENTE MEDIO
perogrullobrrr #3 perogrullobrrr
#2 Así conocidos están la Greta, la Colau y si sigues a Descifrando la guerra a uno de los que presenta en calidad de periodista
